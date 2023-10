コンパクト＆ケーブル内蔵で最高なモバイルバッテリー【プライム感謝祭セール対象】

2023年3月27日の記事を編集して再掲載しています。

こういうのが好きなんです。

僕、ケーブル内蔵モバイルバッテリーが大好物でいろいろ買っているんですが、ケーブル内蔵のモバイルバッテリーって大容量のものになるとちょっと大きいんですよね。

なもんで、最近は小型のケーブル内蔵じゃないモバイルバッテリーを持ち歩いているんですが、とうとう理想の製品が出ました。

CIOの「SMARTCOBY Pro CABLE」です。

ケーブルは交換可能

Image: CIO

「SMARTCOBY Pro CABLE」は、Lightningケーブルが内蔵されたモバイルバッテリー。サイズはクレジットカードほどで、重量約200g。バッテリー容量は10,000mAhとなっています。

Image: CIO

「なんだLightningかぁ」とお嘆きの貴方。実はこのケーブル、着脱式。別売りのUSB-C to USB-Cケーブルと付け替えることができます。素晴らしい。

Image: CIO

なお、本体にはUSB-Cポート(給電&本体充電用)も備えていますので、今使っているケーブルを使うことも可能です。

本体カラーは白と黒があります。価格は7,678円。3月30日までは限定で928円オフの特別価格で購入可能です。

着脱式ケーブルはC to CとC to Lがあります。必要な方は一緒にどうぞ。