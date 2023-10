サイバートラック、画像とリアルでは何かが違うような…

違うと言えば違うし、似てると言えば似てる。似てるか違うかで喧々諤々です。

9月発売!の予定がまたまたズレこんでるTesla(テスラ)の車「Cybertruck(サイバートラック)」。実在のトラックであることを証明するかのように、ここにきてアメリカのあちこちの公道で多数目撃されています。

一般の反応はさまざまで、ゴミ収集コンテナを連想する人もいれば…

「キリスト画のやばい修復ビフォーアフターくらい、違うよね」って思い出しちゃった人も。

当初発表されたデザインからは再三修正が加えられ、量産に向けたモデルではやや高さがつきました。サイズは縮小。タイヤも変わっています。

あと、フロントにけん引フックがついてます。ハンドルはドライバーの好みでいろいろ選べるようですね。

逆に「おそらく修正を加えるであろう」と思われていたステンレススチールのボディは温存です。触れずに眺めるぶんには美しいのですが、キッチン周りをメタリックにした人ならよくご存じのように、シルバーは指紋・傷・こすれ・拭き跡が目立つのが悩みでもあります。

Someone was asking me about fingerprints and smudges on Cybertruck. Here you go.



You’ll have to either learn to live with this, or wrap it immediately ? pic.twitter.com/RKdXvCUM9c