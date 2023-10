サイバートラックがサブマシンガンでボコボコにされてる

サイバートラックは蜂の巣にならない!

そろそろ出荷されそうな空気が漂っている、TESLA(テスラ)の近未来EV「Cybertruck(サイバートラック)」。アチコチで目撃例が相次いでいるなか、今度は銃撃でボコボコになった1台が走っている姿が激写されました。

Does the Cybertruck have competition 📐👽💀 pic.twitter.com/wBr9mNrLl7

どうやら40~50発もの銃弾を浴びているようですが、凹んでいるだけで穴は空いていないことがわかります。強盗に襲撃でもされたのでしょうか? 尋常ではありませんね。

このつぶやきが拡散されると、CEOイーロン・マスクからの説明が投稿されました。

We emptied the entire drum magazine of a Tommy gun into the driver door Al Capone style. No bullets penetrated into the passenger compartment.