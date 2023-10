これ納車待ちのサイバートラック？ ついに出荷されそうな気配

ドローン操縦士として空撮を行なうJoe Tegtmeyerさん。テキサス州にあるTesla(テスラ)のGIGAファクトリーの様子を定期的にウォッチしているそう。で、10月16日にXにポストしたのがこちら。9台並んだこの車、Cybertruck(サイバートラック)ですよね?

16 October 2023 Giga Texas! 9 Cybertrucks in the outbound lot, but few Model Y's today. The temporary electrical switchyard seems to be in decommissioning, while the new End-of-Line (EOL) facility on the west side continues to grow! 1/2 pic.twitter.com/X6YoFpSpkb