イーロン・マスクのTwitter買収から1年。救世主はパリス・ヒルトン？

まぁそりゃトラフィック減るよね。

イーロン・マスクがTwitterを買ってから1年が経ちました。解雇があったり、課金制になったり、さらには名前変更など変わってしまったことも多いですが、予想通りだったこともあります。それはトラフィックの減少。

SimilarWebによると、2022年9月から2023年の9月までの1年間、世界中からのXへのトラフィックは、ほぼすべての分野で減少しているそうです。

例えば、デスクトップからのグローバルトラフィックは前年比14%減少。また、アメリカにおけるiOSおよびAndroidを合わせたモバイルトラフィックも17.8%低下しています。

SimilarWebは、イーロンのメディアとの炎上合戦がXの状態をよくしていないのでは、と指摘。

最近投稿リンクから見出しを削除したことが、イーロンの謳う、言論の自由がある「グローバルな広場」としてのXの地位も問いただされている原因のようです。

一方で、昨年イーロンのアカウントへのアクセス数と投稿数は96%も増加したとのこと。

SimiliarWebのシニアインサイトマネージャーであるDavid F. Carr氏は、「Xに限ったことではなく、他のメジャーなソーシャルメディアも下降気味で、SimilarWebが追跡しているトップ100のソーシャルメディアとコミュニティへのトラフィックは、9月の年間比で-3.7%減少しています」と話しています。

トラフィックが減少するXは、パリス・ヒルトンとパートナーシップを結んだとTechCrunchが伝えています。

元お騒がせセレブであり実業家としても活躍するパリスと提携し、プレミアムサブスクリプションユーザーだけに提供されるカスタムのXアイコンを作成。パリスっぽい明るいピンクで、キラキラ光ってますね。報道によると、Xとライブビデオ、ライブコマース、ライブオーディオでパリスは協力していくとされています。

Today's X update for iOS adds this new image as an option for your app icon pic.twitter.com/bh5GhYWNcI