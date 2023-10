エミレーツ航空、客室乗務員2万人にiPhoneとiPadを導入

規模が大きい学校や会社などでは、コンピューターや携帯電話をどこか1社と法人契約する場合があります。一括導入できて、サポートも請け負ってくれて、支払いに関しても手間が省けますもんね。

そんな事情は航空会社にも及んでいるようで、このたびアラブ首長国連邦のエミレーツ航空では、客室乗務員2万人にiPhoneとiPadが支給されることになったのだそうです。

これは「One Device」と呼ばれる戦略で、すでに1年前から約13億円を費やしApple製品を配布してきました。

今では毎日世界を飛ぶ450便に乗る、7,000人以上の乗務員がiPhoneを使っています。来月にはさらに5,000人に対し、専用アプリが入ったiPhoneとiPadが渡されます。

We are giving out new iPad Airs and iPhones to all 20,000 Emirates Cabin Crew! Each new Apple device is configured with custom and native Emirates apps to streamline passenger service onboard, in addition to enhancing the crew experience. https://t.co/2DIKGRZuqjpic.twitter.com/ryJjQ0kFy2