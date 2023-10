情熱の赤。バング＆オルフセン×フェラーリの音響機器

憧れのフェラーリは手が届かなくてもこれなら!

車を運転する人もしない人も「カッコ良いけど雲の上の存在」というイメージがある、イタリアのスーパーカーFerrari(フェラーリ)。

今回、デンマークの高級オーディオブランドBang & Olufsen(バング&オルフセン)とコラボしたシリーズであれば、走らないけど素晴らしい音を奏でるフェラーリを手元に置いておくことができるんです。

フェラーリが音響機器に

「フェラーリ・コレクション」は、ふたつのブランドが「音のスピードを再定義」したというもの。バング&オルフセンでありながらも、素材/品質/色彩にこだわったフェラーリなのです。

スピーカーに見えないスピーカー

円錐形の不思議な物体は「BEOSOUND 2 FERRARI EDITION」というホームスピーカー。ポジションを変更してもBeosoundがギアチェンジで対応するので、どこに置いても完璧な音が鳴るんですって。こちらは67万9900円。

ちなみにフェラーリ版ではない、黒/白/金色だと39万9900円です。

Rich red and deep black make the lines of the grille sing. As a final detail, the iconic Ferrari prancing horse sits below the grille.



Learn more here: https://t.co/9mnlA6iBIG#BangOlufsenForFerraripic.twitter.com/QEqTSnXJCK — Bang & Olufsen (@BangOlufsen) September 26, 2023

円柱形の「BEOSOUND EXPLORE FERRARI EDITION」は、防塵&防水性能を持つ超タフネスBluetoothスピーカー。

以前にもアウトドア向けとして取り挙げましたが、真っ赤なモデルは運転中やレース会場に持ち込みたいですね。こちらは3万2900円です。

At home, on the road or wherever your trips and travels take you, the Beosound Explore Ferrari Edition lets you set the pace and go the distance.



Learn more about it here: https://t.co/OEPSDMXRAR#BangOlufsenForFerraripic.twitter.com/wOhT7vjEuH — Bang & Olufsen (@BangOlufsen) September 18, 2023

イヤフォンとヘッドフォンも

完全無線イヤフォン「BEOPLAY EX FERRARI EDITION」は5万7900円で、片方の耳にはカヴァリーノ・ランパンテこと跳ね馬、もう片方にはバング&オルフセンのロゴが描かれています。真っ赤なケースのメタリック感もイイですね。

Motors meet music. High-fidelity meets horsepower. Beoplay EX Ferrari Edition is crafted with Danish precision, and Italian fire. It’s the speed of sound, in your pocket.



Discover more: https://t.co/ZV2fIgjOs9#BangOlufsenForFerraripic.twitter.com/o1hbb19rGn — Bang & Olufsen (@BangOlufsen) September 6, 2023

オーバーイヤー型の無線ヘッドフォン「BEOPLAY H95 FERRARI EDITION」は16万9900円。これだけ黒ベースで、跳ね馬と赤い環状のペイントだけがフェラーリっぽくなっているのかな?

でも実は、耳に当たるイヤーカップの内側に真っ赤なホイールを入れ、好みに合わせてノイズを遮断できるようになります。隠れた部分が情熱的、というワケなんですね。

たとえフェラーリに乗れなくても、これらでエンジン音を聞けばハートがレッドゾーンに昇天できそう。もっともバング&オルフセンの音響機器なら、どんな音楽でも最高のクオリティーでしょうけどね。