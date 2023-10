ディスプレイが進化した｢プロ向けiMac｣が2025年に登場しそう

スペックも凄そう。

2021年3月に販売終了を迎えたiMac Proですが、どうやらそれに近いハイエンドモデルのiMacが2025年に登場するかもしれません。

New iMac prediction update:

1. 24-inch iMac refresh in 2024.

2. Higher-end 32-inch mini LED display iMac in 2025. https://t.co/l7jzEecwZi