電気泥棒のテスラ、モンタナの村で新聞の1面を飾る

未確認EV(UEV)という表現がステキ。

化石のよく出るモンタナの博物館にLAからボランティアに赴いたはく製師さんが、村の公道にあるコンセントでテスラモデルYを充電したら、翌日の地元紙の1面にデカデカと写真が出て一躍有名になるハプニングがありました。

家には1989トヨタランドクルーザーFJ62もあるのですが、1ガロンで10マイルしか走れないので(1リットルあたり4.25kmに相当)、出張にはモデルYを選択。

村に近づくにつれ「スーパーチャージャーのない地域に入ります」との警告が何度も瞬き、やっとのことで辿り着いた宿は、村から20マイル(約32km)も離れた農家。村への往復だけで充電10時間ぶんの電気が飛びます。

しかも途中には牛がいて、EVが近寄ってもびくともしないので余計に電気がかかる二重苦。

現地で支給されたフォードのトラックF-150でもよかったんですが、同行の夫(IT企業オーナー。車内に充電アダプタ一式と自前のデザインのレベル1充電器を常備)が村の一般道で急速充電できそうなコンセントを見つけてしまったのが運の尽きでした。

「カリフォルニア風吹かせてって言われるよ」と止める奥さんの言葉も聞かずに、これなら1~2時間で往復40マイル分の充電ができる!とプラグを挿入。

しかし、翌日クルマに戻ったら電気が切られていました。おかしいなと思ってたら、通りがかりのSUBARUのドライバーに「新聞見ろ」と言われて、見たら「電気泥棒」と特集されていたというわけです(あまりにもおもしろいので3部購入したとのこと)。

A Los Angeles couple, a Tesla Model Y and an unattended utility outlet energized the 400-person eastern Montana town’s gossip mill last week. #mtnewshttps://t.co/9IUlobEdkL