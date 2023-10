Xに新機能追加。音声・動画通話機能って必要？

通話機能、いる!?

イーロン・マスクは、かつて世界で最も成功したプラットフォームだったTwitterを、名前もその内容もガシガシ変えていくミッションに取り組んでいるようです。

そしてこの取り組みでイーロンの2つの成果と言えば、「会社に多額の損失を与えたこと」、「誰も求めていない新機能を追加したこと」かもしれません。

続々と追加された機能は、YouTubeのような動画コンテンツ、長文の投稿、ライブストリーミング、暗号通貨支払いなどがあり、そして今度は、音声通話とビデオ通話を追加したみたいです。

「音声通話とビデオ通話が利用可能になりました!」とメッセージを受け取っている人もすでにいるかもしれません。これ、ちょっと気をつけたいのはデフォルトで「通話を有効にする」になってるんです。

このアプリを使っている人は、通話がしたくないからこそ、ここにいるような気もするんですが...。

To enable video and voice calls on ?:



Go to Settings > Privacy & Safety > Direct Messages > Enable Audio & Video Calling pic.twitter.com/4TTAiqu0tY