リーカーから続報届く。新型iPadは今夜発表される可能性濃厚

デザインは今と変わらないっぽい。

今週(または早くて日本時間の今夜)発表がウワサされている新型iPadシリーズですが、著名リーカーが(日本時間で)今夜出ると伝えています。はい、今夜です。

the new 11 gen 10.9 inch iPad that Apple will present tomorrow will have the exact same design as the 10 gen model, furthermore the accessories will be perfectly compatible pic.twitter.com/UPd7SWq6gY