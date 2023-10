規格外の没入感。地上最大の“球体型”コンサートホール｢Sphere｣がオープン

科学と芸術を最高のエンターテインメントに。

複合型エンターテインメント施設としてラスベガスに建設された球体型のコンサートホール「Sphere」が、2023年9月29日にオープン。このこけら落としでは、アイルラインド出身の世界的ロックバンド・U2の公演が行なわれました。

Sphereは、前述の通り巨大な球体型のコンサートホールです。ラスベガスの街に衝突した隕石のように異様な存在感をまとっています。

高さが約112m、幅が約157mと本当に大きく、球体型の建造物としては地上最大なのだそうです。

また、外周には5万3800平方メートルの広大な面積のLEDに覆われています。上記の動画では、まさにその外周のLEDに映し出されたビデオパフォーマンスが行なわれました。

この外周でのパフォーマンスを動画を見るだけでも、相当な技術やエンジニアリングによってこのSphereが作られていることがわかります。

巨大な球体をひとつのモニターのように構成する建築技術やひとつひとつのディスプレイの解像度、そして球体に映像を映し出すためのグラフィックメイクや構造のエンジニアリングなどなど、高度に計算された設計であることが窺えます。

さて、ホールの内部はどうなっているかというと、こちらには120万という数のLEDが敷き詰められた半円のスクリーンにより、驚異の16K解像度を実現しているのです。さらに16万台のスピーカーによる迫力のサウンドとのこと。

写真でもわかるのですが、内部構造はアリーナとなだらかな階段状に作られたスタンドとなっています。スクリーンは、それを斜めから覆う半円のドームのようになっています。眼前に超広角で広がる映像の迫力は凄まじいのは間違いないですし、こうした構造であることでより没入感が高まるでしょう。

さらに、16万台というスピーカーもこの少々変則的な構造の中で、アリーナやスタンドすべての観客にサウンドを届けるために、指向性を持ったビームフォーミングのような形式で音を伝えているそうです。

Entertainment will never be the same. @U2pic.twitter.com/s9nFrO2mQo