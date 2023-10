スケルトンの美。iPhone 15 Proを初代iMac風にするケース

いつまでも色褪せない初代iMacをiPhoneに。

スケルトンな筐体とカラフルなバリエーションで鮮烈なデビューを飾った、1998年発売の初代iMac。25年前とは思えないスタイリッシュさは、今でも語り継がれています。

Spigenからその遺伝子を新型のiPhone 15 Proに継承できるケースが発売されました。

裏から見ると中の機構が透けて見えますが、これはシート1枚と2種類のケースを重ね合わせた3層構造によるもの。非常に凝ったデザインになっています。

画面側から透けて見える壁紙を併用したら、両面がスッケスケになりますね。

3層構造のおかげで、1.2mの高さから26回落下してもデバイスが無事なタフさを獲得。MagSafeもちゃんと機能します。

海外では24時間以内に売り切れてしまうほどの大ヒット商品になりました。みんな初代iMacが好きなんですね。

Don't worry. It'll be back.In less than 24 hours, the C1 fully sold out for the Pro Max. Expecting it to sell out soon for the Pro.You did this #TeamSpigenpic.twitter.com/lBoSOzrFax