『スーパーマリオ ワンダー』はマリオの声が新しい

声優さんって本当にすごい。

本日に発売を迎える『スーパーマリオブラザーズ ワンダー』。新要素がぎゅっと詰まったマリオの最新作にワクワクしている方も多いと思いますが、実はこの作品からマリオの声が変わっています。

これまで25年以上マリオの声を務めてきたチャールズ・マーティネー氏ですが、8月末に任天堂の公式Xアカウントにて今後はマリオの声を担当しなくなることが明かされていました(現在はマリオの親善大使として就任)。

それから数ヶ月、マリオの新しい声を担当するのは誰になるのか注目が集まっていましたが、突如それが明らかになりました。

Incredibly proud to have voiced Mario and Luigi in Super Mario Bros. Wonder. Thanks to Nintendo for inviting me into the Flower Kingdom!