新車買えるよ…あまりにも高いテスラの修理料金に咽び泣くオーナー

金額は1万7374ポンド。円安の折、 約317万円。

スコットランド住民のTesla(テスラ)車の修理にかかる代金です。ちょっとした新車が買えちゃいますよね…。

高額請求のショックからまだ立ち直れていないのは、テスラオーナーのJohnny BacigalupoさんとRob Husseyさん。

今月レストランで食事を楽しんで車に戻ったら、エンジンがかからなくなっていました。テスラ ロードサイドアシスタンスに連絡することにしたのが夜中の10時くらい。そこから待つこと3時間で、やっとレッカー車が到着。

夜中の1時まで待たされただけでも気が滅入るのに、後日エジンバラのテスラから電話で、「浸水でバッテリーがやられた」と説明があって、上記の金額を言い渡されたのです。頼みの綱である8年保証では一銭もカバーされませんでした。

「500~1,000ポンド(約9~18万円)くらいかと思っていたので心臓が一瞬止まったよ」とJohnnyさん。確かに雨は降っていたけど「大きな水たまりとか、そんなものはなかった。山に遠出したわけでもないし」と戸惑っていますよ。

やっとマネージャーを捕まえて話を聞いたんですが、「水が入ったのは、スコットランドの悪天候によるもの。お客さまの責任とは限らないが、保証の取り決めによりテスラの負担にはならない」と木で鼻をくくったような対応。

揚げ句の果てには「悪天候に関しては一部の地域で注意報も出ていた」とまで言われ、それはさすがに「そんな馬鹿な話聞いたことない」と反論しましたが、それが精いっぱいでした。

…とEdinburgh Liveに吐露していますよ。ちなみに愛車の購入価格は6万ポンド(約1095万円)だったそうなので、1000万円の車を買って、バッテリー交換に300万円かかる計算です。むう…。

2019年4月時点では、イーロン・マスクCEOが「バッテリーモジュール交換代はたったの3,000~5,000ドル(約45~75万円)」とツイートしていたのですが、今は5,000~2万ドル(約75~300万円)が相場(Recurrent調べ)。上がりに上がっています。

Model 3 drive unit & body is designed like a commercial truck for a million mile life. Current battery modules should last 300k to 500k miles (1500 cycles). Replacing modules (not pack) will only cost $5k to $7k.