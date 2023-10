しっかりしてくれ。猫を誘拐した運転手の謎すぎる行動

見つかってよかったけど、大問題。

アメリカの配車サービスLyft(リフト)に乗ったパラシュ・パーンデーさんがXに投稿した「どうしたらいいんだ?」からすべてが始まりました。

飼い猫の「タックス」を獣医さんへ連れて行くためにLyftを利用したパーンデーさん。

自分は運転席の後ろへ座り、タックスが入ったケージは助手席の足元に置かれていました。動物病院に到着し、降りて助手席へ回ろうとしたところ、ケージを乗せたまま車が走り去ってしまいました。

Lyftアプリでドライバーに連絡、そして警察へも連絡。その後、とにかくドライバーに戻ってきてほしいと伝える方法はないかと、XのLyftアカウントに向けて状況を投稿することにしました。

Please forward this flyer if you are in the Austin area. I really appreciate all of your help. pic.twitter.com/lhc3xwtQ0P