Vison Proで作れる自分のアバター、お好きなメガネを選べそうです

メガネはオシャレ装備だしね!

Apple(アップル)が「空間コンピューター」として開発している、MR/ARヘッドセット「Apple Vision Pro」。

本当に色々な体験が用意されていそうですが(詳しくは以下でまとめています)、開発が進むにつれ仕様について徐々にわかってきた部分もあります。

そのひとつが、アバター(ペルソナ)の仕様。

Vision Proでは自分の顔を上半身の3Dキャプチャを行ない、ビデオ通話時にペルソナ(アバター)として表示できる機能があります。ヘッドセットを装着していても、装着していない素の姿を見せられるってわけですね。

そして、このペルソナの3Dキャプチャのために、ユーザーはメガネを外す必要があるとのこと。つまり、Vision Proではメガネを装着した姿を再現できないということになります。

ただ、ペルソナはメガネをかけられないわけじゃないんです。

Apple Vision Pro digital Persona Roundup

N301 = Vision Pro

Representation = Persona (For those that don't know)



1. Persona Enrollment/Setup Process

The user is told to align their face within the frame. This suggests that the external EyeSight display will be utilized for… pic.twitter.com/QYyYGlXq4F