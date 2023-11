Apple Vision Proのチュートリアル動画、未来感がすごい

ワクワクが止まりません。

来年発売が予定されているApple(アップル)初の空間コンピューター、Apple Vision Pro。数日前には3月ごろに発売される説もでていましたが、先んじてApple Vision Proのチュートリアル動画が公開されています。

現在開発者向けに配信中のVisionOSのベータ版には2本のチュートリアル動画が含まれており、@M1Astra氏がその動画をXに公開しています。

1本目の動画ではApple Vision Proの基本操作が解説されていますね。開きたいアプリがあったらじっと見つめるだけ。項目を選択するには人差し指と親指をタップ、スクロールするには人差し指と親指をタップした状態のまま上にふわっと腕を浮かせるだけ。

New video tutorial showing Persona Enrollment for Apple Vision Pro added in visionOS beta 6!



The enrollment uses the EyeSight display to guide the user. pic.twitter.com/cGfsdTuIaY