飛行士が落としたバッグは、時速2万8000kmで地球軌道を周回中

富士山の上を漂っていたのが最新目撃情報!

国際宇宙ステーション(ISS)外での作業中に、宇宙飛行士の手から工具が入ったバッグがスルスル〜っと離れていってしまい、宇宙を漂っています。そしてバーチャルテレスコーププロジェクトの衛星写真に、ピカリとしっかり映り込んでいます。

この画像は、イタリアのマンチャーノにあるロボット式望遠鏡で、単一の2秒露光で撮影されたものです。

地球の軌道上を時速2万8000km(早い!)の速さで飛行しているバッグを追跡し発見。ロボット式望遠鏡は、高速で空を横切るバッグの様子を追跡するために、素早く移動して撮影。画像では周囲の星の光の筋に囲まれて、ポツンと光っています。

欧州宇宙機関の宇宙飛行士Meganne Christian氏は、Xにバッグが手から離れていく瞬間の様子を投稿しつつ、最後にこのバッグを目撃したのはJAXAの古川宇宙飛行士で、富士山の上空を漂っていたと報告しています。

Last seen by @Astro_Satoshi while floating over Mount Fuji 🗻 the 'Orbital Police' can confirm that the lost EVA gear is being tracked 🫡 https://t.co/wz4MITmAfMpic.twitter.com/eksfu9fPFw