マッキントッシュ風のゲーミングミニPC。OSはなんとWindowsだった

ちょっと期待を裏切られますが…。

Apple製品を語る上で、絶対はずせないのが初代マッキントッシュかと思います。そのデザインは今でもいろんなガジェットにトリビュートされ、末永く親しまれています。

今度は携帯ゲーム機を作るAYANEOから、初代マッキントッシュをイメージした「Retro Mini PC AM01」がお目見え。

立てると黒いパーツがモニターのように見えますが、横に寝かせて使うのが正解。デュアル・プロセッサーで演算処理が速そうですが…実は中のOSが64ビットの「Windows 11 Home Edition」だったりします。

詳細の発表は11月半ばに行われる予定。スペックや金額もそこで判明するのではないでしょうか。

しかしMac派とWindows派どっちが買うんでしょうか? ゲームができれば、どっちでもいいのかも?

🌟✨ Introducing #AYANEO Retro Mini PC AM01, a proud member of the AYANEO #REMAKE series and AYANEO's first Mini PC. Get ready to experience innovation in a compact form! Stay tuned for more updates. 🚀💻IGG Pre-launch: https://t.co/rW4aweUT8s#RetroMiniPC#AYANEOREMAKE🕹️🔥 pic.twitter.com/YIVv7zcbQu