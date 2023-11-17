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      マッキントッシュ風のゲーミングミニPC。OSはなんとWindowsだった

      • author 岡本玄介
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      マッキントッシュ風のゲーミングミニPC。OSはなんとWindowsだった
      Image: AYANEO

      ちょっと期待を裏切られますが…。

      Apple製品を語る上で、絶対はずせないのが初代マッキントッシュかと思います。そのデザインは今でもいろんなガジェットトリビュートされ、末永く親しまれています。

      ゲーミングミニPCになった初代Mac

      今度は携帯ゲーム機を作るAYANEOから、初代マッキントッシュをイメージした｢Retro Mini PC AM01｣がお目見え。

      Video: AYANEO/YouTube

      ツッコミどころいろいろ

      立てると黒いパーツがモニターのように見えますが、横に寝かせて使うのが正解。デュアル・プロセッサーで演算処理が速そうですが…実は中のOSが64ビットの｢Windows 11 Home Edition｣だったりします。

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      Image: AYANEO

      詳細の発表は11月半ばに行われる予定。スペックや金額もそこで判明するのではないでしょうか。

      しかしMac派とWindows派どっちが買うんでしょうか？ ゲームができれば、どっちでもいいのかも？

      Source: X, YouTube, AYANEO via YANKO DESIGN


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