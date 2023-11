AppleのMagicマウスをハッキング、最高なエルゴノミクスマウスが完成

マウス下にある充電ポート、みんな嫌いみたいです。

エンジニアのIvan Kuleshovさんが、AppleのMagic Mouseを大ハック! できあがったのは、ユーザーフレンドリーなエルゴノミクスマウス。実は、Kuleshovさんは以前にもMac miniをPower over Ethernetで動作するようにハックしている方です。

Magic Mouseは、充電ポートがマウスの下にあるため、充電中はマウスを使用できないという問題などもあり、使い勝手が良くないという評判。しかも、ほとんどのAppleの周辺機器が既にType-Cに切り替わっている中、まだLightningポートのままです。

I hacked the Magic Mouse.

And created the world's first ergonomic Magic Mouse with no weaknesses.

Yes, you can charge it via USB-C right while you're working!

More details + demo in the thread pic.twitter.com/lxvCXArZdG