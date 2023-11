画面レスなコンピューティングを実現するHumane Ai pinとは？

手が画面になる。

ここ10年くらい、テック企業たちはずっと、スマホと一緒に使えるだけじゃなく、何ならスマホにとって代われるようなウェアラブルデバイスの開発を目指してきました。

その過程では、スクリーンを文字通り目の前に常時くくり付けるGoogle Glassみたいなデバイスが生まれたり、もっとディストピアなとこでは、チップを脳に埋め込むというアイデアが前進したりもしています。

でも未来のテクノロジーは、そんな風に常に人間の目の前(または脳の中)で全画面表示みたいなものではなく、むしろその真逆なのかもしれません。

つまりスクリーンそのものをなくし、必要なときだけ逃さずにやりとりして、そうじゃないときはデバイスの外の世界に集中させてくれる何かです。

そんな都合のよいデバイスとしてもうすぐ発表されるのが、Humaneが開発するAi pinです。Humaneは元Apple(アップル)社員が始めたスタートアップで、OpenAIのサム・アルトマンCEOやMicrosoft(マイクロソフト)といったテック界の錚々たるビッグネームから資金提供を受け、この数カ月にわたりAi pinをチラ見せしてきました。

「人間とコンピューティングの関わりを変革する」と謳うAi pinは11月9日に正式発表予定ですが、それはどんなものなのか、わかってる範囲でまとめていきます。

Ai pinとは短く言うと、服にクリップで止められる小さなレーザープロジェクターです。そのピンはスマホやコンピューターに接続しなくても、単体で電話の受発信ができ、ネットに接続し、いろんな質問に答えてくれる、バーチャルアシスタント兼コミュニケーションデバイスです。

スクリーンはなく、代わりに手のひらにレーザーを投射することで情報を表示します。ちょっと盛り気味に言えば、スタートレックのホロエミッターみたいなものです。

Ai pinにはQualcommのSnapdragonのチップ搭載で、OpenAIのGPT-4から派生した独自の大規模言語モデルを動かしています。マイクにカメラ、さまざまなセンサーも内蔵して各種データを収集、ユーザーの日々の生活の中での問いかけに答えていきます。

細かいスペックはわかっていませんが、今年10月にはCoperniというブランドのショーに登場し、そのデザインは遠目ぎみに披露されています。スマートウォッチより一回り大きい程度の四角形で、ジャケットのえりやパンツの腰の部分にちょこんと付けられるようです。

Our first device, the Humane Ai Pin, made its debut on the runway last week as part of a collaboration with Paris-based fashion house Coperni at their 2024 Spring Summer show at Paris Fashion Week.



