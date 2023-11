『アナと雪の女王４』が製作へ?! 期待すべきはやっぱり“音楽”

もう4作目の話...?

2013年の1作目から早くも10周年となりましたディズニーの大ヒット作『アナと雪の女王』。

今年始めにシリーズ3作目となる『アナと雪の女王3』の製作についてディズニーのCEOであるボブ・アイガー氏が正式に認めていました。

さて、今回そんな『アナ雪』について、今度は4作目についても言及がされたとのことです。

Slash Filmによれば、これはアメリカのトーク番組『グッドモーニングアメリカ』で発せられたコメントで、こちらもアイガー氏の発言です。

アイガー氏は続けて「これらの作品について今現在話せることはあまりありません」としながらも、この新しい続編2作品については、前2作を製作した同様のアニメーションチーム、そしてジェニファー・リー監督が続投することも告げています。

さて、気になる『アナと雪の女王4』のストーリーですが、当然のことながらまだ製作段階にもなっていないので、詳細は明らかになっていません。

製作中の『アナ雪3』ですら、あらすじなどストーリーについては何も公開されていませんし、トレイラーや公開予定日についても未発表の段階ですしね。

現在エンタメ系のメディアでは『アナ雪3』のストーリー予想などもなされています。

IGNでは『アナ雪2』の流れから魔法の森やノーサルドラの伝承についてさらに掘り下げられるのではないかと予想されています。

Colliderは、アナがアレンデールの女王に即位したことで状況が変わり、エルサとの関係がどう変わっていくか、に注目とのこと。それがシリーズのストーリーを大きく動かしていくことになりますしね。

さて、「製作すると思うよ」という段階の『アナと雪の女王4』ですが、個人的にはやはり音楽に期待したい部分があります。

Varietyは『アナ雪4』ではシリーズで楽曲提供をしているロバート・ロペスとクリステン・アンダーソン=ロペス夫妻が続編でも新曲を書くと報じています。

Well, I’ve been quiet here for a while. But yeah, this. https://t.co/0ueoW3UxOx#frozen3#frozen4