ごみ埋め立て地は宝の山だけど、採掘にはいろいろな障壁がある

2018年にアメリカ人が埋め立て地に捨てたごみは2億9240万トンで、1人あたり毎日約2.3kgに相当します。そのごみの多くは化学反応を起こして、周辺地域を汚染します。

しかし、悪臭を放つごみの中に有用な物質が含まれている可能性があるとして、環境保護活動家やエンジニアの中には、埋め立て地を有効活用すべき資源と考える人もいるようです。

埋め立て地採掘とは、埋め立て地の区画を掘り起こして、電子廃棄物や貴金属などの回収可能物質をごみから選別し、メーカーで新しい製品にリサイクルする流れを指します。いい感じに聞こえますが、まだ普及には至っていません。

「なんで?」って思いますよね。素朴な疑問を環境科学者にぶつけてみました。

サザン・メイン大学環境科学・政策学部名誉教授。科学誌Waste Managementに掲載された「Landfill mining: Case study of a successful metals recovery project」の共著者。

現在、埋め立て地には何百万トンもの回収可能な金属やプラスチック、その他の素材が眠っています。数千億円の価値がある資源です。埋め立て地採掘が普及しない理由は経済性です。現状では固形廃棄物の埋め立て地を採掘するための費用が、さまざまな理由によって回収可能な物質の価値を上回っているんです。

通常、鉱物の採掘費用には、対象となる鉱石の採掘、選鉱処理、廃棄物の管理、鉱石の輸送と販売、そして採掘地の閉鎖と埋め立てが含まれます。

費用は採掘された素材の販売収入を下回らないといけません。費用の方が大きいと赤字です。固形廃棄物埋め立て地の採掘は、環境面で多くの利点をもたらしますが、経済的な制約は通常の採掘と同じです。

通常の採掘と違い、固形廃棄物埋め立て地では、どこになにがどれくらい埋まっているのかわからないので、採掘に必要な費用や収益の見積りがすごく難しいんです。

あと、有用な物質だけでなく、どこにどれくらいあるかわからない危険物のための費用もかさみます。作業員の安全や環境への深刻なリスクにつながりかねませんから。

最も費用がかかるのは、素材の選鉱です。例えば金属の場合、通常固形廃棄物に占める割合は約5%です。残った95%の廃棄物は、一時的に取り除かれた後で埋め立て地に戻す必要があります。

また、多くの金属は単体ではなく、複数の素材からできた製品の一部に過ぎないので、金属以外の部品をすべて取り除くための費用が鋼鉄の市場価値を上回ることもあります。つまり赤字です。

最後に、埋め立て地採掘には莫大な環境リスクが伴うため、不測の事態に備えた資金や保険がある場合にのみ、採掘プロジェクトが認可されます。採掘開始前の段階で、採掘事業者は埋め立て地の適切な閉鎖、埋め立て、環境上の影響を回復する費用を賄うための潤沢な資金が必要になります。

鉱物技術センター(リオデジャネイロ)上席研究員。Resources, Conservation and Recyclingに掲載された「A comprehensive review of urban mining and the value recovery from e-waste materials」の共著者。

まず、都市鉱山と埋め立て地鉱山の線引きが必要です。

都市鉱山とは、二次的資源から素材を回収するための一連の手順を指します。主な対象は廃棄物や使用済み製品で、埋め立て地採掘は都市鉱山の一種に該当します。

埋め立て地採掘には、回収可能な素材を「汚染」する恐れがある有機物の含有量や、対象とする素材の識別や分類を困難にする物質の多様性などに制約があります。クオリティーが低い埋め立て地の採掘は、経済的に実現不可能です。

最後に、都市鉱山は二次資源を発生源で分別して採掘しないと、新たなビジネスモデルを確立できません。都市部における採掘では、自動車の触媒に含まれるプラチナ、プリント回路板に使用される金、電線やケーブルに用いられる銅など、二次資源の中でも重要かつ希少な素材を手に入れる必要があります。

HDR副社長|埋め立て地担当実務リーダー。

私は最近埋め立て地の拡張計画に関するオープンハウスで進行役を務めました。

出席者のほとんどがその必要性を認識し、法的責任を横に置いて、処分能力を高めようとする地域社会の配慮を高く評価する一方で、埋め立て地の一部を採掘できるのならば、なぜ敷地全体を採掘して他の場所に移設しないのかと主張する住民も数人いました。

リサイクル可能な素材の回収や浄化ではなく、40年以上前にここが埋め立て地に選ばれた過ちを正すのが彼らの目的だったのでしょう。

この件は、アメリカにおける埋め立て地採掘が直面している問題の1つを浮き彫りにしています。埋め立て地をよりネガティブなものと捉えるヨーロッパでは、何十年も前から古くからある埋め立て地を採掘しています。

では、どうしてアメリカでは埋め立て地採掘が盛んではないのでしょう? アメリカでは化石燃料や天然ガスなどのコストが低いため、埋め立て地に閉じ込められている廃棄物エネルギーのポテンシャルを高く評価していないんです。

埋め立て地のプラスチックや未分解有機物のエネルギーから恩恵を受ける可能性がある地域でも、廃棄物エネルギーへの意識はまだまだ低いです。

埋め立て地の新規開発や、他の地域にある埋め立て地に廃棄物を輸送する費用と比較すると、埋め立て地採掘は割高です。採掘や分別、悪臭や廃液の管理にかかる費用も大きな障壁になりうるでしょう。

鉄やアルミニウム、貴金属のリサイクル市場における需要は、ほとんどのケースで採掘と浄化に必要な費用を相殺できるほど高くありません。長年にわたる啓発活動や教育にもかかわらず、アメリカ人は何十年も廃棄物から貴重な素材を採掘してきませんでした。どんなに貴重なものでも、いったん埋められてしまうとその価値は著しく下がってしまいます。

環境、社会、企業統治(ESG)に対する圧力は高まっているものの、世界の他の地域に比べるとまだまだです。ESGがより循環的で持続可能な経済への移行に影響を与えるのは間違いないと思いますが、埋め立て地採掘は広まらないでしょう。

温室効果ガス排出量削減も、関心を引くきっかけになりそうにありません。埋め立て地の有機物の多くは埋め立て後10年から20年で分解して温室効果ガスを排出します。10年未満じゃない限り、温暖化対策としてアピールできないんです。では、そもそもなぜ埋めたのかって話です。設備や処理過程で排出される温室効果ガスを考慮すると、削減できる排出量は微々たるものかもしれません。

ここで挙げた動きに何らかの変化があれば、埋め立て地採掘の人気が高まる時代が訪れるかもしれません。それまではコスパを高めようとしているヨーロッパとアジアの動向を注視していきます。

固形廃棄物のコンサルティングエンジニア歴25年の私にとって、埋め立て地採掘は魅力的なんです。でも、今後15年以内に私の業務で大きな部分を占めるようになるか? 期待できないと答えておきましょうか。

リサイクルできるものがあるのなら、目先の利益を追いかけて原材料の新規採掘を続けるのではなく、多少費用がかさんでも、持続可能な未来を実現するために、社会が一体となってリサイクルするための仕組みを作ってほしいですね。