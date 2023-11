手をかざせば情報が。スマホに代わる次世代端末｢Humane AI Pin｣

以前から噂&ティザーがでていたHumane AI Pin、予定通り発表されました。

元Apple社員の夫婦が作った次世代端末は、キーボードもディスプレイもないスマホに代わるAI端末です。

スマホに代わる次世代端末として、スマートグラスやヘッドセットがその役目を狙う中、Humaneが提案するのは、AIを活用したバッジのような小さな端末。

スマホのようなディスプレイもなければ、デジタルキーボードすらありません。アプリという仕組みもありません。でも、カメラとスピーカーはありますよ。逆にスマホになくてAI Pinにあるのは、小さなレーザープロジェクタ。

AI Pinはコンピューターパーツとバッテリーパーツの2つからできており、装着するときはこの2パーツで洋服を挟む感じ。バッテリーパーツを交換すれば、AI Pinは休憩時間なしで使い続けることができます。

で、これ、どうやって操作するの?

AI Pinは、音声・端末タッチ・ジェスチャー・レーザーインクディスプレイの4つの方法で操作できます。

「音声」は、スマホのアシスタントと同じく話しかけること。「端末タッチ」は、AI Pinに触ること。「ジェスチャー」は、主に手の動き。4つ目の「レーザーインクディスプレイ」がAI Pinの特徴です。

手をかざすと、AI Pinに内蔵されている超ミニミニプロジェクターが情報を手に映し出します。スマホ画面で見るゲームや写真のような複雑なものではなく、あくまでも今必要な情報だけ。手をディスプレイ化している時に、手を傾ける・閉じる・指を動かすなどのジェスチャーをすることで画面切り替え操作が可能。

テキストメッセージや通話はもちろん可能。調べ物やナビも可能。通訳もできます。AIアシスタントにお願いしたいなと思うことは大抵できると思っていいかと。

プロモ動画では、街中にて「この辺で楽しいとこない?」と聞いたり、マーケットにてドラゴンフルーツを手にとって「これ食べられる?」なんて尋ねたりするシーンも。内蔵されたカメラが画像認識して答えるわけですが、手に取ったナッツをみせて「これでタンパク質どれくらいとれる?」なんて複雑な質問にも対応しています。

スピーカーがあるので音楽が聴けます。カメラがあるので写真・動画が撮影できます。撮影操作が端末をダブルタップ(またはタップ&音声)するだけなので、非常にアクセスしやすく、目の前の一瞬を逃さず捉えることができそう。胸元やヘッドバンドに装着すれば、臨場感のある撮影もできそうですね。

その他、Humaneがアピールしている機能の1つが「Catch Me Up」。メッセージなどを要約し、今知っておいた方がいいことを教えてくれます。実にAIらしい機能!

AI Pinを利用するために入力する情報、AI Pinで撮影した画像やヘルスデータをまとめてチェックできるポータルとなるのがHuman.centerです。

お洋服や鞄に装着して、常に持ち歩く想定ですが、AIがユーザーの声を常に聞いている・録音しているわけではありません。ユーザー自身がAI Pinに働きかけて(タッチ&ホールド)はじめてユーザーの指示に耳を傾けます。

また、プライバシー不安を払拭するために「Trust Light」という目で確認できる機能を搭載。AI Pinがアクティブ状態のときはライトが点灯します。どうも心配だなという人は、このライトがONの時にはヒミツの話はしないでおけばいいですね。

AI Pinは、アメリカで11月16日注文受付スタート。端末自体の価格は699ドル(約10万円)。充電パッド&ケーブル、充電ケース、予備バッテリーが含まれます。

また米国内では、AI Pin用の電話番号、データ無制限プラン、各種サービスを使用できる月額24ドルも展開します。

This is the Humane Ai Pin https://t.co/ytUSGF3y55pic.twitter.com/Zrcoaf49u7