出オチ感半端ない『ジョーズ』のマスコット入り入浴剤。買わない理由がない

いまだかつてないほどパーフェクトなシチュな入浴剤爆誕。

現代人がお風呂に求めるものは多い。リラックス、腰痛・肩こり緩和、疲労回復などなど。効果を高める入浴剤も多いし、なんなら入浴時間を長くするお助けアイテムも豊富。

でも、私たちがお風呂に求めるものって、本当に安らぎだけなんでしょうか? 私はスリルもほしいです…! そこで見つけたのが「びっくらたまご ドラマチックお風呂シリーズ お風呂でJAWS」です。

出オチ感半端ない

船型の入浴剤の中にジョーズのマスコットが入ってます。しかも、お湯の色は2段階変色! 何色に変化するかは実際に試してみてください。

マスコットは、思わず「We're gonna need a bigger boat」と呟きたくなるスタンダードタイプと…

「Smile you, son of a bitch」と銃を構えたくなるガスボンベくわえタイプ。

そして「He did it! He did it!」と大はしゃぎしたくなる『ジョーズ 2』ラストシーンタイプの3種類+シークレットを含む全4種類。

シークレット気になりますねぇ。クイント付きなのか、ジョーズがかまってちゃん扱いされている『ジョーズ 3』のものなのか…。

安い!

お値段? 各858円です。高いと思うかもしれません。でも、思い出してほしいのです。

『ジョーズ』といえば、スティーブン・スピルバーグがこだわりまくってサメの機械模型(愛称ブルース)を作ったけれど、ブルースがポンコツで特殊効果が300万ドル(今の4億円くらい)に膨れ上がっただけでなく、想定外のポンコツだったから最終的に出番を大幅に減らさなきゃいけなかったという問題作です。

それを考えれば、858円なんて…しかもポンコツじゃありません。

というわけで、1つでさまざまな楽しみ方ができる「びっくらたまご ドラマチックお風呂シリーズ お風呂でJAWS」。ぜひともストリーミングで『ジョーズ』を観ながらお楽しみください。