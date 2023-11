中国の高速道路にレーザー光線。派手すぎてぜんぜん眠くならない

テックの力でド派手に眠気覚まし!

疲れている時、寝不足、深夜、もしくは満腹の時に単調な道路を運転していると眠くなるもの。居眠り運転で事故を起こしたら大惨事です。

広大な土地を持つ中国では、居眠り運転予防として超ド派手な対策を試験運用しています。それがカラフルなレーザー光線!

これが夜空を照らせば、その明るさでお目々をパッチリです。

Lasers being used to prevent drivers from falling asleep on Chinese highwaypic.twitter.com/j9cxdFkXBA