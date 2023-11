サボテンにハエトリグサも｡レゴのミニ観葉植物セット

ズボラさんでも枯らさない!

家の中に緑があると癒やしの空間になりますが、水やりや肥料、土の交換、日当たりなどお世話は大変です。

造花やドライフラワーを飾るのもテですが…レゴで組み立ててカラフルでかわいい「ミニ観葉植物セット」はいかがでしょうか?

内容はカネノナルキ、サンカクカタバミ、アンスリウムといった熱帯植物、ハエトリグサ、赤いモウセンゴケ、ピッチャープラントといったマニアックな食虫植物、ウチワサボテン、マミラリアサボテンなど砂漠でたくましく育つ多肉植物が入っています。

They’re tiny, but they sure grow on you 🪴 One LEGO Icons set, nine different plants to build, display, and sprinkle your home with joy just the way you want. Where are you going to put yours?https://t.co/H9fHmRpJ1Epic.twitter.com/LC6rBWjufL