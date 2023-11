｢真っ黒｣なサイバートラックみーつけた！ 乗っていたのは…？

今月30日、テキサス州のTeslaギガファクトリーにて出荷イベントが開催されるCybertruck(サイバートラック)。発表から出荷まで時間がかかっただけに、予約していた人は楽しみにしているはず。

テスラが作るこのトラックは、銃弾も鉄球もなんのそのという頑丈なボディが特徴ですが、ステンレス剥き出しの無骨ボディも魅力。

でも、あるところにはあるんです、塗装ありのサイバートラックが。

マットブラック塗装のサイバートラックが目撃されたのは、カリフォルニア州サンタモニカ。テスラオーナーやファンが集まるイベント「Teslas & Coffee」開催中、その横を走り抜けていったとしてXに動画がポストされています。

その際、イベントに参加していた「CT(Cybertruck)」と書かれたTシャツを来た男性に、マットブラックサイバートラックのドライバーが「いいTシャツだね」と声をかけたそうですが…。なんとこのドライバーの男性はフランツ・フォン・ホルツハウゼン氏、テスラのデザイントップです。なんか近所に住んでるんですって。

We saw Franz driving a matte black Cybertruck at today’s Santa Monica Teslas & Coffee. Franz said “nice shirt” when he noticed the man was wearing a CT t-shirt. Dope or nope?@DMC_Ryan@BLKMDL3@TeslaOwnersSCV@TeslaClubSoCal@ChargeGoGrouppic.twitter.com/wl3TAR0hHP