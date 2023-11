サム・アルトマンがOpenAIに復帰｡マイクロソフトへの入社はどうなる？

さてアルトマンのドラマの続報です。

先週末、OpenAIから電撃解任されたサム・アルトマン。そしてまたびっくりだったのが、3日後の月曜日の早朝、Microsoftに電撃入社! 新たなAI研究チームを率いることになるそうです。ところが、残されたOpenAIの従業員たちはアルトマン解任の数時間後に、集団辞職を表明。750人中500人以上が署名した書簡を提出し、取締役会の辞任とアルトマンのCEO復帰を要求しました。

We remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in our product roadmap, our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite, and in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Emmett…