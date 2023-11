今日発表された｢ChatGPTのアップデート内容｣まとめ

やっぱ世界を変えそうな感じしかしない…。

2023年11月7日未明、OpenAIの開発者向けカンファレンス「DevDay」がスタート、基調講演がYouTubeで配信されました。発表内容をまとめます。

要点をまとめると以下のようになります。

新モデル「GPT-4 Turbo」が登場します。

これまでは2021年9月までの知識しかなかった(一部知識が古かった)のですが、2023年4月までの情報に基づいて回答できるように。

ブラウジング機能・プラグイン機能・Advanced Data Analysis・画像生成をすべて併用できるようになりました。

インターネット検索機能で調べた内容やAdvanced Data Analysisで画像や資料を解析にかけて得られた情報に基づいて画像生成とかはかなり強力かも。

Advanced Data AnalysisはExcelやらPDF、画像をアップして分析・回答させる機能です。

GPTs are a new way for anyone to create a tailored version of ChatGPT to be more helpful in their daily life, at specific tasks, at work, or at home — and then share that creation with others. No code required. https://t.co/SPV4TcMiQwpic.twitter.com/PcmorZwtMF