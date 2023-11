サム・アルトマン氏、OpenAIに電撃復帰。社員の多くは解任に反対だった

二転三転、これで収束か?

OpenAIが、先週CEOを解任されたサム・アルトマン氏の復活をXで発表しました。「私たちは、サム・アルトマンがOpenAIにCEOとして復帰することで大筋合意しました。詳細はこれから詰めるべく協力しています」と発表にはあります。

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D'Angelo. We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this.

またツイートの中では、新取締役会メンバーとしてBret Taylor氏(議長)、Larry Summers氏、Adam D'Angelo氏の名前があります。アルトマン氏を解任したメンバーの中で継続しているのは、QuoraのCEO、D'Angelo氏だけです。

アルトマン氏解任が発表されたのは、先週金曜日の11月17日(現地時間、以下同じ)。その後OpenAIのプレジデントだったグレッグ・ブロックマン氏もアルトマン氏を追うことを発表しました。

おそらくOpenAI取締役会にとって予想外だったのは、まずMicrosoftがアルトマン氏とブロックマン氏の雇用を秒速で決めたこと。さらには社員たちが次々とアルトマン氏らとの連帯を表明し、むしろ取締役会への辞任を求めたことです。その数、社員770人中なんと710人。

これには取締役会も焦りを見せ、解任側だったイルヤ・サツキバー氏はXで反省の弁を述べていました。「会社を再結束させるためなら何でもする」と言ってたんですが、OpenAIからのポストを見るに、サツキバー氏は自身が身を引くことにしたんですね。

ちなみにNew York Timesが、この解任劇の発端となったらしい事案を伝えています。今回解任された取締役のひとり、ジョージタウン大学のHelen Toner氏が書いた論文がOpenAIに批判的な内容で、アルトマン氏がそれに抗議したそうです。Toner氏は、AIのより慎重な開発を求めるような主張をしてたんですね。それを受けて取締役会は、当初はToner氏の解任を検討したんですが、突然サツキバー氏がアルトマン氏批判に回ったことで急展開した…ようです。

OpenAIによるアルトマン氏復活の発表数分後、アルトマン氏本人からもポストがありました。

i love openai, and everything i’ve done over the past few days has been in service of keeping this team and its mission together. when i decided to join msft on sun evening, it was clear that was the best path for me and the team. with the new board and w satya’s support, i’m…