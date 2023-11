自分の好きなものを服で表せるの楽しい。Peace and AfterのコラボTシャツ

セレクトショップ「ギズ屋台」のトップページがリニューアルされ、デザインが一新。見るも楽しいレトロゲームのような“ドット絵になったギズ屋台”が一面に広がっています。

今回そのリニューアルに合わせて、ギズ屋台のロゴや、今回のトップページのデザインも担当された、トーマス・モリスさん(以下トーマスさん)がデザインするブランド「Peace and After(ピースアンドアフター)」とギズ屋台のコラボTシャツが、2種類のデザインで登場。

ギズモード編集部員で、さっそく試着してみました。

Peace and Afterコラボ アイコンTシャツ

Lサイズ着用

アイコンのようなバックプリントが映える「Peace and After コラボアイコンT」はホワイト、ブラックの2色展開です。バックプリントに加えて、胸元にはギズ屋台のロゴとPeace and Afterのロゴが。

そもそもPeace and Afterは、古今東西のカルチャーをミックスさせるというデザインコンセプトを持っています。通常のコレクションにも、さまざまな国の文化を取り入れたデザインを使用しているんです。 2020年に作ったギズ屋台のビジュアルは、香港の屋台街などをイメージして作ったもの。例えば九龍城(クーロンジョウ)とか、どこか混沌としたイメージです。なんでも売ってて、やばいものまで売ってる、雑多な屋台街。だから、今回Tシャツの胸元に入っているギズ屋台のロゴも、その世界観を踏襲したネオン感のあるデザインを意識して作りました。(トーマスさん)

Lサイズ着用

目を引くアイコンが並んだバックプリントは、Peace and Afterのショッピングバッグのデザインをセルフオマージュしたものだそう。

アイコンの中に入っているのはお馴染みのギズモード・ジャパンのロゴに、Peace and Afterのロゴ、合わせて、PCやスマホ、カメラやガジェット類、ドローンにゲーム機など、ギズモード読者(もちろんギズモード編集部も)の心をくすぐるアイテムのモチーフたち。

これは一個一個目を凝らして見たくなる遊び心満載のデザインですよね。

一覧表示

スライドショー



Peace and Afterコラボ アイコンTシャツ(白)



Peace and Afterコラボ アイコンTシャツ(黒)





Peace and Afterコラボ ピクセルTシャツ

XLサイズ着用

こちらは、ギズ屋台リニューアル後のトップページと同じ、ドット絵のデザイン。カラフルなギズ屋台の世界がピクセルになっていてかわいい…。

ちなみに、こちらはブラック1色の展開です。

Peace and Afterコラボ ピクセルTシャツ

*こちらの写真のTシャツはサンプルです。実際は、インクジェット印刷になり、画像背景の黒い部分が切り抜かれます。

どちらのデザインも、サイズはS〜XXLでの展開。

生地も丈夫で着心地も心地いい。シンプルな中にユーモアがあるデザインなので、どんなボトムスや靴にも馴染みやすいんです。今回試着した筆者も、欲しくなってしまいました。なによりデザインがかわいい!

密かに自分の好きなものをファッションで表せるのって、楽しいですよね。

こちらのTシャツは、ギズ屋台にて11月17日(金)に販売開始。値段はS〜XLが7,000円(税込)、XXLサイズのみ7,500円(税込)です。