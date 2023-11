ドリンクのフタについてるポッチをドローンの翼につけてみた。米大の研究

2022年10月31日の記事を編集して再掲載しています。

コーヒー買ったら思い付いたのかな?

ファストフード店でシェイクやコーヒーなどを頼むと、必ずといって良いほどプラスチックのフタが付いてきますよね。星型や半円状のポッチを凹ませて、中身が視覚的にわかるような仕組みになっています。

インディアナ州にあるパデュー大学とテネシー大学ノックスビル校では、そのポッチにヒントを得て、ドローンが飛行中に危険を察知するセンサーを開発しています。

Unlike humans, drones lack ways to filter out info they don’t need, which slows down their response time to changes in their environment. Learn how inspiration from a to-go cup lid may help a drone to detect dangerous conditions faster. #PurdueInnovationhttps://t.co/aguFxUGoHA