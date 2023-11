抑止待ったなし…世界平均気温は産業革命前より2度も上昇している

1.5度ならず2度までも…。

ついに世界平均気温の上昇が、観測史上初めて2度の壁を超えました。今年の異常な暑さを象徴するような出来事でした。今年は底が抜けた感があって、ある程度なにが起こっても驚かないように心の準備をしていたのに、いきなりの2度突破は寝耳に水でした。

Provisional ERA5 global temperature for 17th November from @CopernicusECMWF was 1.17°C above 1991-2020 - the warmest on record.



Our best estimate is that this was the first day when global temperature was more than 2°C above 1850-1900 (or pre-industrial) levels, at 2.06°C. pic.twitter.com/jXF8oRZeip