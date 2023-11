なぜ!? OpenAIがサム・アルトマンCEOを電撃解任

クーデターなのか…?

ChatGPT開発元のOpenAIが現地時間金曜、サム・アルトマンCEOの解任を発表しました。暫定CEOに指名されたのはMira Murati CTOです。

先日のOpenAI主催DevDayで最新AIプロダクトの数々を発表したアルトマン氏だったのに、まさかこんなことになるとは…。

会社の声明にはこうあります。

多大な貢献に感謝を述べながらも、経営継続にはトップ交代やむなしと判断したようです。具体的なことは何ひとつ書かれていませんが、 「率直でない」と書かれると、事業について何か役員会に嘘をついていたのかな…って思ってしまいますよね。

いちおう当人はX(旧Twitter)上で次のように穏便に報告しているけど、異常な雲行きと言わざるをえません。

i loved my time at openai. it was transformative for me personally, and hopefully the world a little bit. most of all i loved working with such talented people.



will have more to say about what’s next later.