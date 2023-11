英国王立造幣局から『スター・ウォーズ』コイン。試されているのは、愛

フォースを信じてポチろう。

みなさん憶えておられるでしょうか? 英国王立造幣局(ロイヤルミント)はこれまで、ハローキティや理論物理学者スティーブン・ホーキング博士を記念した金貨や銀貨を発行したことがあります。

お硬い機関かと思いきや、ポップカルチャーなどもバッチ来いな英国王立造幣局が、現在『スター・ウォーズ エピソード6/ジェダイの帰還』公開40周年の記念コインをシリーズとして作っています。

最新作は全4弾のうちの第3弾で、物語の主人公ルーク・スカイウォーカーと双子のレイア姫。

ふたりの間の上部中央には、反乱同盟軍とジェダイ騎士団の2種類のマークが出現する潜像が刻まれており、表面は2023年に戴冠式を迎えられたばかりのチャールズ3世国王の横顔が彫られています。

