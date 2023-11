SpaceXのスターシップ打ち上げ失敗は、実は意義深いものだった

先日SpaceXは宇宙船「スターシップ」の打ち上げ試験を行ないました。

晴れたテキサス南部の空を突き抜け、8分間のミッションの後、スターシップは爆発し、打ち上げは再び失敗に終わりました。しかし、SpaceXはミッションにおけるさまざまな重要な目標において、大きな進歩を遂げたといっていいでしょう。

変に聞こえるかもしれませんが、SpaceXは失敗を通じて機体の改良を行なっています。

先の打ち上げは、見ている私たちの期待を満足させるものではなかったといえますが、SpaceXがその画期的なロケット技術を進化させるのに役立つデータが大量に得られたことは間違いないでしょう。

さて、今回のSpaceXの打ち上げ試験では、(予想通り)素晴らしいビジュアルが生まれました。

以下、今回のIFT-2ミッションでの素晴らしい画像と、この2回目の打ち上げ試験において注目すべきポイントを紹介していきます。

スターシップは、2023年11月18日午前8時3分(アメリカ東部時間)に、SpaceXのボカチカ発射施設から打ち上げられました。この打ち上げにおいて2つ衝撃的ともいえるポイントがありました。

まずはロケットが発射台のタワーを通過するのにかかる時間が、4月に行なわれた1回目の試験と比べてかなり短くなっていたこと。さらに新たに設置された水噴出システムによって、粉塵の量も減少しました。

今回のテストのために、SpaceXは発射プロセスの合理化を目的として、33基のロケットエンジン「ラプター」の起動シークエンスをより速める実験をしていました。

今回の打ち上げはかなり制御がされているように見えました。

前述のようにタワー通過が短縮されたことに加え、ロケットの軌道はより正確になっています。1回目の打ち上げ試験のときに見られた激しいドリフトのようなことは起きませんでした。

これはおそらく新しく実装された電子ベクトルシステムによるものでしょう。

新しく実装された水噴出システムが計画通りに作動し、全長121mもの大きさのスターシップが発射され上昇する際の爆発を抑えることができました。

4月の打ち上げの際は、このインフラが欠如していたため、発射台の損傷が大きく、周囲の広範囲に塵とデブリが散乱してしまいました。

前回の打ち上げでは、ロケットエンジン「ラプター」は少なくとも6基が故障していました。

今回は、33基のラプターエンジンすべてが点火し、ステージ分離まで作動していました。

ラプターエンジンの信頼性は、今回のミッションまで懸念が残っていた部分もありましたが、SpaceXにとってもこの成果は得るものがあったのではないでしょうか。

ラプターエンジンは1基でおよそ50万7000lbfの推進力を持っています。これが33基すべて作動するスターシップは、とても強力なパワーのロケットといえます。

ちなみにNASAのSLSは880万lbfの推進力を有していて、運用ロケットとして世界で最も強力なロケットです。スターシップは飛行したロケットとして、これを上回る推進力になったといえます。

