テスラ工場に続々とサイバートラックが集結？ 25台が洗車待ち？

待ちに待ってた。

今年はサイバーマンデー(Cyber Monday:ブラックフライデーの週末を経て仕事に戻った月曜にネットで買い物すること)ではなく、サイバートラックサーズデイ(Cybertruck Thurseday)だ!なんて言われてますね、一部で。

そう、現地時間で30日の木曜日に待ちに待ったTeslaのサイバートラックがいよいよ出荷。当日は出荷イベントも開催されます。

サイバートラックを製造するテキサス州のTesla工場、GIGAファクトリーにはCybertruckがたくさん並んでいます。

…ん、たくさん?

広大なGIGAファクトリーはときどき空撮スパイされていますが、今回もそんな空撮情報。テキサス州在住のジェフさんが、工場内に駐車されたサイバートラックを激写。その数25台ほど。

たった25台?!と思いますが、出荷イベントで世にリリースされるのは10台だけという話がでています。なので、もし25台スタンバイしているとしたら、それはある意味「たくさん」なのかも。

Over 25 Cybertrucks spotted at Giga Texas today in preparation for the delivery event in three days! #Cybertruck#Tesla#GigaTexaspic.twitter.com/pCfm5d9IX5