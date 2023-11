人のために頑張ったのに…これまでに作られた悲しきロボット10選

2023年ももうすぐ終わろうとしています。我々の世界は近いうちに、ロボットが溢れかえるようになるでしょうし、今現在はその準備している段階といえるでしょう。

SFの世界ではAIの知能が取り返しのつかないところまで進化し、人類を打ち負かして権力を獲得する未来が描かれていますね。

こうした未来も興味深いとは思いますが、現在のところ人類を取り巻くロボットは悲しい定めを持った創造物といえるでしょう。彼らは日々「シーシュポスの岩」(徒労)的なミッションに奮闘しているように見えるのです。

さて、一般的にロボットというものは、我々人類が自分自身ではやりたくないこと、あるいは他人に賃金を払って依頼したくないことをやってもらうために作られます。生きているかのような見た目や愛らしさを感じるようなロボットが、何度も同じ作業を繰り返す運命にあるのが、なんとも悲しさを感じます。

あるいはきちんと作業をしていても、「生き物ではない」ために壊されてしまうのも目にするとやりきれない感情になります。

そんなロボットたちのなかでも、これまで作られた最も悲しきロボットと思われる10例を紹介いたします。

New York Times紙は「記録の新聞」とも呼ばれ、ある単語が紙上で初めて使用されたのはいつかといったことが重要な意味を持っています。

この@NYT_first_saidというツイートbotは、そうした背景で生まれました。New York Times紙にこれまでに使用されたことのない単語が掲載されると、その単語をツイートするというもの。

Congratulations to this robot that tweets words the first time they're printed in the New York Times. Today it got to tweet its own name https://t.co/rVc7LBPYbv