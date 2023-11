実写版｢ゼルダの伝説｣の監督、13年越しの夢が叶う

監督の夢、叶う!

先日、任天堂とソニー・ピクチャーズが「ゼルダの伝説」の実写映画の制作というびっくりニュースを発表しました。

さらに監督はもう決定済み。『メイズ・ランナー』や『猿の惑星:新世紀』で知られるウェス・ボール監督です。

もうひとつびっくりなことは、ボール監督、実はゼルダの実写化の夢を13年前に語っていたのです。ドリームズ・カム・トゥルーですね。

ボール監督が映画『ゼルダの伝説』の監督になるというニュースが発表されて、ネット界がボール監督がゼルダについて話していたことがあるかをボール監督のSNSで探してみると、ありました。

でもたった2回だけ。今年発売された『ティアーズ・オブ・ザ・キングダム』に監督も夢中だったようで、

とすごいプレイをしている人の動画をあげています。もしかしたら、この時点で監督の話は決まってたのかも?

Don’t have a lot of free time these days, but I’ve been sneaking in some of the latest Zelda. The game is amazing. I knew it would be good, but it has surprised me so far. Really accessible. Great story. And insane gameplay mechanics. Players like this guy blow my mind… pic.twitter.com/2IRsbb7Bcs