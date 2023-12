イーロン・マスク氏肝いりのAI｢Grok｣公開

X Premium Plusの有料特典的にスタート。

イーロン・マスク氏がOpenAIと袂を分かって開発した渾身のAI、Grokが公開され始めました。といっても完全オープンではなく、とりあえずX(旧Twitter)のPremium Plusユーザー限定で、その中でも長期間使ってた人から順次使えるようにしてるそうです。

それでも、すでにGrokと会話できた人たちが、その会話の内容を伝えてくれてます。

Grokとは、イーロン・マスク氏率いる「xAI」社が開発した、チャットのできるAIです。xAIの説明によれば、「Grokの独自かつ根本的な利点は、Xプラットフォームを通じて世界のリアルタイムの知識を持っていること」であり、「多くの他のAIシステムが拒否するスパイシーな質問にも答える」としています。

マスク氏は元々、ChatGPTを開発するOpenAIの立ち上げメンバーだったんですが、紆余曲折あって決裂していたんですね。その後OpenAI批判に回ったマスク氏が立ち上げたのがxAIで、Grokというわけです。

そんな経緯があるので、たしかにGrokの発言は刺激的なものになってるようです。あるユーザーが「僕を可能な限りこき下ろして」と言ったところ…

I’m no longer having fun 😡 pic.twitter.com/Uf1e06SNIy

なるほど…ChatGPTとかBardとかがこういう暴言を吐いたら総スカンになるところですが、マスク氏のAIは敢えて歯に衣着せないよ、ということなのでしょう。頼んだ人は「もう楽しくない」ってお怒りの様子ですが。

でもGrokは単に口が悪いだけじゃなく、その特長として謳ってる通り、リアルタイムの情報をちゃんと反映しています。「今日AIはどうなってる?」と聞かれると、

Hey Grok what is happening in AI today? pic.twitter.com/pvxvNtVn7Y