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      SwitchBotが軒並みセールに！【Amazonホリデーセール】で一気にスマートホーム化しちゃおう

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      • author お買いものサポーター
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      SwitchBotが軒並みセールに！【Amazonホリデーセール】で一気にスマートホーム化しちゃおう
      Image:Amazon.co.jp

      こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

      Amazon（アマゾン）では、2023年12月16日9時から12月18日23時59分まで｢Amazonホリデーセール｣を開催中。

      現在、SwitchBotのスマートリモコン｢ハブ2｣が15％オフやスマートロックが15％オフなど、SwitchBotのアイテムがお買い得に登場しています。

      なお、以下の表示価格は2023年12月17日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

      ＞＞Kindle本200万冊以上が読み放題となる｢Kindle Unlimited｣も2ヶ月99円セール開催中

      断然お得！Amazonホリデーセールで自宅をスマートホーム化しちゃいましょう！まずはスマートリモコンから！

      様々な電気製品なスイッチ・ボタンに適用！スマートスイッチが最大16％オフ

      胴体検知など便利な機能群を搭載した｢TP-Link ネットワークWi-Fiカメラ｣が27％オフで販売中！

      カーテンやブラインドも自動で開け閉めできちゃいます！

      温湿度計で空調をリモート管理。ペットや子どもがお留守番している家庭にも最適

      また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

      ＞＞Amazonセール一覧へ

      ＞＞ウォッチリストの使い方について

      Amazonホリデーセール｣は、12月18日23時59分まで開催中！

      Source:Amazonホリデーセール

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