SwitchBotが軒並みセールに！【Amazonホリデーセール】で一気にスマートホーム化しちゃおう

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2023年12月16日9時から12月18日23時59分まで｢Amazonホリデーセール｣を開催中。
現在、SwitchBotのスマートリモコン｢ハブ2｣が15％オフやスマートロックが15％オフなど、SwitchBotのアイテムがお買い得に登場しています。
なお、以下の表示価格は2023年12月17日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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断然お得！Amazonホリデーセールで自宅をスマートホーム化しちゃいましょう！まずはスマートリモコンから！
様々な電気製品なスイッチ・ボタンに適用！スマートスイッチが最大16％オフ
胴体検知など便利な機能群を搭載した｢TP-Link ネットワークWi-Fiカメラ｣が27％オフで販売中！
カーテンやブラインドも自動で開け閉めできちゃいます！
温湿度計で空調をリモート管理。ペットや子どもがお留守番している家庭にも最適
また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
｢Amazonホリデーセール｣は、12月18日23時59分まで開催中！
Source:Amazonホリデーセール