新Apple Watchが米で販売停止になる⁉ 特許侵害訴訟が泥沼化

年末の掻き入れどきを直撃です。

Apple(アップル)が月内にApple Watchシリーズ9とUltra 2の米国内での販売を見合わせることを発表しました。

医療機器メーカーMasimoがパルスオキシメーター(血中酸素濃度測定)の特許侵害でAppleを訴えて1月に勝訴したことを受け、米国際貿易委員会(ITC)が今月26日から最新2モデルの輸入禁止措置を命じることを見越した動き。輸入禁止命令は現在大統領が内容を確認中ですが、今の状態のままでは販売停止は免れないものと見られています。

巷ではさっそくAppleの売上にどれだけのダメージになるか、いろんなソロバン勘定が出回っていますが、正確なところはだれにもわかりません。

最初は技術提携の話まであったのに、どうしてここまでこじれてしまったのか…。その辺りの事情は以下のツイートにうまくまとまっているので、少し翻訳しておきますね。

Apple is a real bully. Apple + Maximo met for partnership/acquisition talks but Apple had a secret plan (Project Everest) to steal the tech without paying. They even recruited 20 of Masimo’s team, doubling their salaries…. Apple paid their CTO $4M to come over, and in his 1st 2… https://t.co/19kBBWsQuR