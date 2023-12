新型Apple Watchは今までのバンドが使えないかも

手持ちのバンドをどうしようか。

Apple Watchは初代から最新モデルに至るまで、バンドの規格が統一されています。そのため、Apple Watch本体を買い替えても既存のバンドを使うことができましたが、次期Apple Watchでは新たにバンドを購入する必要があるかもしれません。

来年(または再来年)に発表されるかもしれないApple Watch Xは、Apple Watchの誕生10周年を記念したモデルになるといわれており、その特徴として本体ケースが薄くなったりバンドの取り付け方法がマグネット式になるとマーク・ガーマン記者は予想していました。

Connectors of next generation of Watch has completely redesigned…

Literally if you have old bands now, just sell it🤷‍♀️It’s 100% accurate