キャップが凸凹したら賞味期限切れ。嗅がなくても腐ってるか分かります

ウッカリ食べ物や飲み物の賞味期限が切れてしまい、泣く泣く捨ててしまったことはありませんか?

特に夏場は足がはやくなってしまいがち。気を付けないといけません。

ロンドンを拠点とするUnited CapsとMimicaが、ボトル内部の温度変化で触り心地が変わるキャップ「Bump Cap」を開発しているそう。

期限内でまだ安全なうちは、キャップの上のビニールを触ってもツルツル。ですが発酵などで温度が上がるに連れ、触ると中にあるデコボコの感触が伝わるようになります。

蓋の内部にはデコボコ付きのトレイがあり、ハイドロジェルがそれを覆っています。それが温度変化により個体から液体へ変わるので、触った時にデコボコが感じられます。

怪しいと感じたら、もったいないけど素直にポイ。お腹が痛くなったら大変です。

Have you been wondering how to use our #BumpCap and what’s inside the cap? ? Enjoy our new explainer! ((?)) #Mimica#BumpByMimica#FightingFoodWastepic.twitter.com/scVJGv2HQV