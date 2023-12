中国の宇宙飛行機が謎の物体を放出。しかも6つも!? その正体は…

「神龍」が放出したもの、気になる。

中国の再利用可能な宇宙飛行機「神龍(シェンロン)」が3回目となるミッションで、6つの未確認物体を地球軌道に投入したことが報じられました。

その正体と目的はなんなのか、注目が集まっています。

12月14日に3回目のミッションへと旅立った「神龍」は打ち上げ直後、6つの物体を軌道に投入することに成功したとみられています。

これらの物体はさまざまな信号を発しており、今は米国宇宙軍とアマチュア観測者の両者が追跡しています。

米国防総省はそれぞれ物体(OBJECT)A・B・C・D・E・Fと名付けました(北アメリカ航空宇宙防衛司令部は58573 ~ 58577、および 58581と指定)。

アマチュア天文学者のスコット・ティリー氏はこれらを詳しく分析し、その結果をSpace.comに報告しています。

特に物体 Aは、中国の宇宙飛行機が過去に放出した「僚機」を連想させる信号を発しているそうです。その信号にはデータ変調が限られているという特徴があることから、過去の中国の宇宙活動との関連性がありそうだ、とも。

また、物体DとEは、データのない「プレースホルダー信号」を発しています。ティリー氏は、これらの信号は断続的で、あまり長くは続かない傾向があるといいます。

More interesting observations from the Chinese 'spaceplane' launch. OBJECT D is also emitting intermittently on S-band using same modulation as OBJECT A. @plugger_lockett in the Perth AU area recorded the data yesterday. 🧵⬇️ pic.twitter.com/iS4CzW3Ti6