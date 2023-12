イーロンの野望！ サイバートラックで水上も爆走できるようにしたい

トラックなのに船になっちゃう?

電気自動車メーカーTESLA(テスラ)の最強ピックアップ「Cybertruck(サイバートラック)」は、お手本にしたのが映画『007/私を愛したスパイ』に登場したボンドカー。

潜水艇に変形するロータス エスプリS1ということが判明しています。

社長のイーロン・マスクは、「サイバートラックは少しの間なら水に浮くよ」と発言したこともあり、つい最近は車高を上げてバッテリーを加圧し、2.7フィート(約82.3cm)ほどの水位なら水上を走れる「ウェイド・モード」が搭載されているなど、耐水性が高いことの裏付けも取れました。

This is sick. Cybertruck has a toggle for “Wade Mode” in the Off-Road Baja Settings“Raises ride height and pressurizes battery when driving through water. “ pic.twitter.com/siTMdJ8uvC

イーロンはまた、そのうち「サイバートラックが最低でも水上を100m進むことができる改造キットを用意するつもりだ」と発言しています。

We are going to offer a mod package that enables Cybertruck to traverse at least 100m of water as a boat.Mostly just need to upgrade cabin door seals.