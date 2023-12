サイバートラックは硬すぎる。事故時の安全性を懸念する声

電気自動車メーカーTESLA(テスラ)が作るステンレス鋼ボディーのピックアップCybertruck(サイバートラック)。

その頑丈さはハンマーで叩いても傷つかず、マシンガンでも凹む程度という最強っぷりです。

一般的な自動車のボディーはある程度の柔らかさがあって、事故を起こしたときに潰れて衝撃を吸収するように考えられています。

ですが、サイバートラックはその硬さと角張ったデザインで事故の相手にとっては危ない…と意見を唱える人がかなりいるのだそうな。

「巨大なハンマーが突撃してくるようなものだ」というのは理解できますが、「包丁と同じ素材で尖った場所もある」という謎理論は苦笑いしちゃいますけどね。

テスラのCEOイーロン・マスクは、「サイバートラックは乗員にも歩行者にも、他のトラックより1マイルごとの安全性が高い自信があります」とコメントしており、「サイバートラックが歩行者に危ないのはウソっぱちだ」と乗っかる人もいます。

Yes, we are highly confident that Cybertruck will be much safer per mile than other trucks, both for occupants and pedestrians https://t.co/RydoYYn4FU