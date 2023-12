ドット絵がインパクト大｡ギズ屋台でしか買えない特製Tシャツ入荷しました

実物のインパクト、思った以上でした。

ギズ屋台。それはギズモードが「これ良くね?」と思ったアイテムを取り揃えるマニアック路線なセレクトショップ。

そんなギズ屋台に、アパレルブランド「Peace and After(ピースアンドアフター)」とコラボしたスペシャルなTシャツが入荷しました! Peace and Afterといえば最近は『チェンソーマン』とのコラボで話題にもなりましたね。

コラボシャツの紹介はすでに記事になっていますが、完成版のデザインが届いたので改めて紹介しましょう。まずは定番となるであろうこちらから。

Peace and Afterコラボ アイコンTシャツ(白)

ギズ屋台とPeace and Afterのコラボロゴを配した、シンプルな一着。写真のサイズはLサイズになります(身長170cm、男性着用)。

2種類のロゴは左胸にワンポイント的に配置されています。アルファベットと漢字が並んでいるおかげか、どこかオリエンタルな印象ですね。

バックプリントにはガジェットを想起させる様々なアイコンが。遠目からでも結構なインパクトがあって、シンプルな白Tにも賑やかさを出せる程よいバランス!

白Tのワンポイントはどうしても控えめな印象になりがちですが、この背面のアピールっぷりは個人的にもテンションあがりますね。

アイコンはこんな感じ。スマホやカメラ、ヘッドホンのようなガジェットらしいものもあれば、アウトドア向けのランタンやギズモードのG、HDDのイラストなど、わりとニッチなものも。

印字もくっきりしていてコントラストが美しい。実はこのグリッドデザイン、Peace and Afterの実店舗「CAPSULE by Peace and After」がオープンした際に作成したショッピングバッグと同じデザインで、今回はセルフオマージュになっているそうな。カルチャー文脈的な楽しみ方もできちゃうのです。

Peace and Afterコラボ アイコンTシャツ(黒)

先程のアイコンTデザインのシャツは黒色もあります。こちらの写真ではMサイズを着用。

こちらの方がバックプリントのコントラストが強めに感じました。白よりもパッキリした見た目で、モダンな印象。僕は黒コーデが多いのでこういう黒Tはなんぼあっても嬉しいですね〜。

背中でガジェットを語る。シンプルに見えてインパクトもメッセージ性も充分に含んだ、深みのある一着でございます。

Peace and Afterコラボ ピクセルTシャツ

もう一着は、フロントにドット絵柄のデザインを配置したピクセルTシャツ。こちらはブラックのみになります。写真のサイズはMサイズ。

こちらをデザインしたトーマスさんはゲームもお好きとのことで、にぎやかな屋台街をイメージして表現したそうな。ギズ屋台のロゴもあれば、ちょっと変わったネオンサインもあったり。

広告募集中。なんだかサイバーでパンクな世界にありそうな文言ですねぇ。ドット絵の全貌はギズ屋台のサイトでもチェックできますよ。

ギズ屋台の世界観とゲームへのリスペクトが込められた、なんともオリジナルな一着。といっても特定のゲームを表現したわけではないので、「そのドット絵、何のキャラ?」って聞かれると、ギズ屋台について語りたくなりますね。

最後はシャツの細かい部分を見ていきましょう。肩の部分にはしっかり目の縫い目があって、視覚的なアクセントになっています。頑丈さにもつながりますね。

個人的に気になっていたのが、ロゴのヘアライン印刷。ギズ屋台のアウトラインやPeace and Afterのandの部分とか、かなーり細い。攻めたグラフィックですよコレは…!

ここでしか手に入らない、特別感あふれるシャツを

使いやすさとメッセージ性を含んだモノクロデザインと、見た人の印象に強く残るドット絵。いずれも町中で見ると「お、なんだあれ?」と思わせてくれる、一癖ある佇まいでした。

今回紹介した3着はいずれもS〜XXLサイズまで展開中。価格はXXLのみ7,500円、S〜XLは7,000円です。お買い求めはギズ屋台まで。